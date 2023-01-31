برشلونة يسعى لضم لاعب عربيّ... من هو؟ (صورة)

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كشف الصحفي الرياضي الإسباني، المقرب من برشلونة، جيرارد روميرو، في تغريدة على حسابه على "تويتر"، أنه "تم تأكيد تواصل برشلونة مع المغربي سفيان أمرابط خلال الساعات الأخيرة من الميركاتو الشتوي".وأضاف: "ندرك أن فيورنتينا لن يقدم تسهيلات"، في إشارة إلى أن النادي الإيطالي لن يفرط فيه بسهولة.وفي ما يتعلق بالتفاصيل، أوضح روميرو أن "برشلونة سيتقدم بطلب إعارة لمدة 6 أشهر، دون خيار الشراء الإلزامي، للاعب المغربي"، مشيرا إلى أنه "بعد تلك الفترة، يمكن للنادي أن يقرر ما إذا كان سيحتفظ بأمرابط أم لا". (روسيا اليوم)