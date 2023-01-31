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رياضة

برشلونة يسعى لضم لاعب عربيّ... من هو؟ (صورة)

Lebanon 24
31-01-2023 | 14:00
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كشف الصحفي الرياضي الإسباني، المقرب من برشلونة، جيرارد روميرو، في تغريدة على حسابه على "تويتر"، أنه "تم تأكيد تواصل برشلونة مع المغربي سفيان أمرابط خلال الساعات الأخيرة من الميركاتو الشتوي".

وأضاف: "ندرك أن فيورنتينا لن يقدم تسهيلات"، في إشارة إلى أن النادي الإيطالي لن يفرط فيه بسهولة.
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وفي ما يتعلق بالتفاصيل، أوضح روميرو أن "برشلونة سيتقدم بطلب إعارة لمدة 6 أشهر، دون خيار الشراء الإلزامي، للاعب المغربي"، مشيرا إلى أنه "بعد تلك الفترة، يمكن للنادي أن يقرر ما إذا كان سيحتفظ بأمرابط أم لا". (روسيا اليوم)
 
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