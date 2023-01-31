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رياضة

هل يُغادر كانسيلو "مانشستر سيتي" إلى بايرن ميونيخ؟

Lebanon 24
31-01-2023 | 16:00
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ربما يكون جواو كانسيلو قد لعب آخر مبارياته مع مانشستر سيتي. فقد سافر لاعب البرتغال إلى بايرن ميونيخ قبيل إعارة محتملة إلى بطل الدوري الألماني، الذي سيحظى بخيار شراء كانسيلو مقابل 70 مليون يورو.

وكانسيلو مدافع هجومي لعب دورا مهما مع سيتي في المواسم الأخيرة، لكنه على خلاف مع المدرب بيب غوارديولا منذ كأس العالم.
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ولم يعلق مانشستر سيتي أو بايرن ميونيخ رسميا على أي صفقة تتعلق بكانسيلو. (سكاي نيوز)

 
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