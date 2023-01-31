هل يُغادر كانسيلو "مانشستر سيتي" إلى بايرن ميونيخ؟

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ربما يكون جواو كانسيلو قد لعب آخر مبارياته مع مانشستر سيتي. فقد سافر لاعب البرتغال إلى بايرن ميونيخ قبيل إعارة محتملة إلى بطل الدوري الألماني، الذي سيحظى بخيار شراء كانسيلو مقابل 70 مليون يورو.وكانسيلو مدافع هجومي لعب دورا مهما مع سيتي في المواسم الأخيرة، لكنه على خلاف مع المدرب بيب غوارديولا منذ كأس العالم.ولم يعلق مانشستر سيتي أو بايرن ميونيخ رسميا على أي صفقة تتعلق بكانسيلو. (سكاي نيوز)