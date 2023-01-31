ما سبب حجب حساب ميسي على "إنستغرام" بعد فوزه بكأس العالم؟

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كشف قائد المنتخب الأرجنتيني، ليونيل ميسي، عن حظر حسابه على موقع "إنستغرام" بعد تلقيه مليون رسالة بعد فوز منتخب بلاده بلقب بطل كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022".وقال ميسي: "تم حظري في إنستغرام لبضعة أيام بسبب عدد الرسائل التي تلقيتها بعد الفوز بكأس العالم"، وذلك وفقا لصحيفة "ديلي ميل".وكشف أيضا عن تشغيل "إنستغرام" الخاص به بنفسه وعدم استخدام "أي شركة أو أي شخص آخر" لإدارة المنشورات. (روسيا اليوم)