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رياضة

ما سبب حجب حساب ميسي على "إنستغرام" بعد فوزه بكأس العالم؟

Lebanon 24
31-01-2023 | 23:00
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كشف قائد المنتخب الأرجنتيني، ليونيل ميسي، عن حظر حسابه على موقع "إنستغرام" بعد تلقيه مليون رسالة بعد فوز منتخب بلاده بلقب بطل كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022".

وقال ميسي: "تم حظري في إنستغرام لبضعة أيام بسبب عدد الرسائل التي تلقيتها بعد الفوز بكأس العالم"، وذلك وفقا لصحيفة "ديلي ميل".
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وكشف أيضا عن تشغيل "إنستغرام" الخاص به بنفسه وعدم استخدام "أي شركة أو أي شخص آخر" لإدارة المنشورات. (روسيا اليوم)

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