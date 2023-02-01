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رياضة
أزمة كبيرة في مصر بطلها الزمالك.. "الصفقات" أشعلت الغضب
Lebanon 24
01-02-2023
|
02:00
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اشتعلت في الساعات الأخيرة من، مساء الثلاثاء، أزمة كبيرة داخل الوسط الرياضي في مصر بعد إغلاق باب القيد رسميا بموسم الانتقالات الشتوية كان بطلها نادي الزمالك.
وأُغلق باب القيد رسميًا بموسم الانتقالات الشتوية في الكرة المصرية، الذي امتد من يوم 1 كانون الثاني حتى 31 من الشهر ذاته، وشهد قيد صفقات جميع الأندية بعد قيامها بجدولة مستحقاتها باستثناء نادي الزمالك.
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ماذا حدث؟
ضم الزمالك 3 لاعبين وهم ناصر منسي مهاجم البنك الأهلي وأحمد بلحاج صانع ألعاب أسوان ومحمد شبانة بعد قطع إعارته من سموحة.
تواجد وفد من نادي الزمالك داخل اتحاد الكرة في الدقائق الأخيرة قبل غلق باب القيد من أجل حل الأزمة.
كشف مصدر من اتحاد الكرة ما تم في الدقائق الأخيرة قبل غلق باب القيد وهو كالآتي:
- اتحاد الكرة وافق على تسجيل بيانات صفقات الزمالك الجديدة على نظام تسجيل اللاعبين ولكن دون إكمال ذلك للخطوة النهائية.
- يجب أن يضغط اتحاد الكرة على موافقة من أجل إتمام عملية التسجيل، واشترط الاتحاد فعل ذلك بعد سداد دفعة من المديونية.
- بتلك الخطوة لن ينجح اللاعبون الثلاثة في المشاركة في المباريات إلا بعد السداد وموافقة اتحاد الكرة.
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