نيوكاسل يونايتد يتأهل لنهائي أول بطولة كبرى منذ ربع قرن

حجز نيوكاسل يونايتد مكانه في نهائي أول بطولة كبرى منذ 24 عاماً، بعد فوزه 2-1 على ضيفه ساوثهامبتون ليبلغ نهائي كأس رابطة الأندية الإنكليزية المحترفة، نتيجة تفوّقه 3-1 في النتيجة الإجمالية.



وفاز نيوكاسل 1-0 في مباراة الذهاب الأسبوع الماضي، بهدف سجله جويلينتون، ومنحه شون لونغستاف بداية رائعة، من خلال افتتاحه التسجيل في الدقيقة الخامسة، ثم عزّز تفوّق صاحب الأرض في الدقيقة 21.

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وأحيا تشي آدامز آمال ساوثهامبتون، بهدف سجله في الدقيقة 29، قبل أن يتدخل نيك بوب، حارس نيوكاسل، لينقذ مرماه من محاولة آدم أرمسترونغ بعد الاستراحة.وطُرد لاعب وسط نيوكاسل برونو غيمارايش في الدقيقة 82، بسبب عرقلة عنيفة ضد صمويل إدوزي بعد تدخل حكم الفيديو المساعد.وصمد فريق المدرب إيدي هاو في الدقائق الأخيرة، ليبلغ النهائي، حيث سيلعب ضد الفائز من مباراة مانشستر يونايتد ونوتنغهام فورست، على ملعب ويمبلي في 26 فبراير. وكان "يونايتد" فاز 3-0 على فورست الأسبوع الماضي.وهذه أول مرة يبلغ فيها نيوكاسل مباراة نهائية، منذ خسارته 0-2 أمام مانشستر يونايتد في كأس الاتحاد الإنكليزي عام 1999.كما أنها المرة الثانية التي يبلغ فيها نهائي كأس الرابطة، إذ سبق أن خسر أمام مانشستر سيتي عام 1976.ويأمل نيوكاسل بحصد لقبه الأول، منذ إحرازه كأس الاتحاد الإنكليزي عام 1955.