أكبر لاعب كرة قدم يدخل "غينيس"... كم عمره؟

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أصبح الأسترالي ديفيد مودج أكبر لاعب كرة قدم في تاريخ اللعبة، حيث يواصل المشاركة في المباريات رغم عمره المتقدم جدا.ومن المعروف أن متوسط سن تقاعد اللاعبين في عالم الكرة هو 35 عاما، فيما اختار بعضهم إكمال المسيرة، على غرار السويدي زلاتان إبراهيموفيتش البالغ من العمر 41 سنة.وقال الموقع الرسمي لـ"غينيس" إن مودج، الذي احتفل بعيد ميلاده الـ80، الأسبوع الماضي، كان يبلغ من العمر 79 عاما و89 يوما، عندما لعب لنادي كيسينغ بوينت في مباراة اتحاد الضواحي الشمالية ضد "نورث تورامورا". (سكاي نيوز)