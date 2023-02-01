لماذا فشلت صفقة إنتقال إيسكو إلى يونيون برلين؟

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أوقف نادي يونيون برلين الألماني مساعيه لضم لاعب الوسط الإسباني إيسكو نجم ريال مدريد سابقا.وقال أوليفر رونرت المدير الرياضي ليونيون برلين: "كنا نحب أن يتواجد إيسكو معنا، لكن لدينا حدود، وهذه الحدود تم تجاوزها اليوم خلافا للاتفاق السابق، وبالتالي هذه الصفقة غير ممكنة".وتواجد إيسكو بالفعل في برلين وتردد أنه اجتاز الفحوصات الطبية، ولكن بحسب مجلة "كيكر شبورتس"، لم يتوصل الطرفان لاتفاق بشأن التفاصيل النهائية للعقد. (العربية)