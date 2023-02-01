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رياضة

لماذا فشلت صفقة إنتقال إيسكو إلى يونيون برلين؟

Lebanon 24
01-02-2023 | 11:00
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أوقف نادي يونيون برلين الألماني مساعيه لضم لاعب الوسط الإسباني إيسكو نجم ريال مدريد سابقا.

وقال أوليفر رونرت المدير الرياضي ليونيون برلين: "كنا نحب أن يتواجد إيسكو معنا، لكن لدينا حدود، وهذه الحدود تم تجاوزها اليوم خلافا للاتفاق السابق، وبالتالي هذه الصفقة غير ممكنة".
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وتواجد إيسكو بالفعل في برلين وتردد أنه اجتاز الفحوصات الطبية، ولكن بحسب مجلة "كيكر شبورتس"، لم يتوصل الطرفان لاتفاق بشأن التفاصيل النهائية للعقد. (العربية)

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