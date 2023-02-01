هذا ما يؤجّل عودة بوغبا إلى الملاعب

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تأجّلت عودة لاعب الوسط الدولي الفرنسي، بول بوغبا، إلى الملاعب مع فريقه يوفنتوس الإيطالي بسبب أوجاع في فخذه، بحسب ما أفاد مدرب فريق "السيدة العجوز" اليوم.وأشار ماسيميليانو أليغري خلال مؤتمر صحافي عشية مباراة فريقه في الدور ربع النهائي لمسابقة الكأس ضد لاتسيو، إلى أن النجم الفرنسي الذي أصيب في تموز الماضي في ركبته اليمنى وخضع لجراحة في أوائل أيلول، يشعر "بألم في العضلات المثنية".وأضاف مدرب "بيانكونيري": "لسوء الحظ، عندما يكون اللاعب من دون نشاط منذ أشهر، يظهر الألم عندما تزداد كثافة التدريب".