أسطورة كرة القدم الأميركية يعلن اعتزاله: القرار كان كبيرًا جدًا!

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أعلن أسطورة كرة القدم الأميركية توم بريدي اعتزاله اللعب نهائياً عن 45 عاماً، وذلك من خلال فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، الأربعاء.وقال بريدي: "صباح الخير يا رفاق، سأدخل مباشرة في صلب الموضوع، سأعتزل نهائيًا. أعلم أن القرار كان كبيرًا جدًا في المرة الأخيرة، لذلك عندما استيقظت هذا الصباح، قلت لنفسي سأسجّل وأعلمكم أولاً".وأضاف اللاعب الذي يُعتبر الافضل على الإطلاق في تاريخ اللعبة "أعتقد أننا نحصل على محاولة اعتزال عاطفية جدًا مرة واحدة فقط، واستخدمت محاولتي العام الماضي. لذا، شكرًا جزيلاً لكم يا رفاق، لكل واحد منكم، على دعمي، لعائلتي، الاصدقاء، الزملاء، الخصوم... شكرًا لأنكم سمحتم لي بأن أعيش حلمي... ما كنتُ لأغيّر شيئًا".