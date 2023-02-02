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رياضة

كأس العالم للأندية: الأهلي يعادل رقم برشلونة

Lebanon 24
02-02-2023 | 02:00
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بعد فوزه على أوكلاند سيتي في منافسات الدور التمهيدي الأول لبطولة كأس العالم للأندية، بثلاثية نظيفة، عادل الأهلي المصري رقم برشلونة الإسباني في عدد الانتصارات المسجلة بتاريخ هذه البطولة.

وحقق كل من الأهلي وبرشلونة 7 انتصارات في كأس العالم للأندية، علما أن النادي الكتالوني لعب مباريات أقل.
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واستطاع "البلوغرانا" الفوز في سبع مباريات من أصل 8 مواجهات خاضها في كأس العالم للأندية.

وفي المقابل، فاز الأهلي 7 مرات في 19 مباراة لعبها في البطولة.

ويعد ريال مدريد، الفريق الوحيد الذي يتفوق على الأهلي وبرشلونة في مرات الفوز بكأس العالم للأندية، حيث فاز في 10 لقاءات.

وكان الأهلي قد فاز على أوكلاند سيتي في استاد ابن بطوطة بمدينة طنجة المغربية بثلاثة أهداف أحرزها كل من حسين الشحات ومحمد شريف وبيرسي تاو.

وخاض الأهلي منافسات كأس العالم للأندية للمرة الثالثة تواليا والثامنة في تاريخه.
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