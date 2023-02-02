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رياضة

روما تخرج من كأس إيطاليا على يد كريمونيزي

Lebanon 24
02-02-2023 | 05:00
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خرج روما بشكل مفاجئ من كأس إيطاليا لكرة القدم الأربعاء بعد الخسارة 2-1 أمام كريمونيزي الذي صعد إلى قبل النهائي.

وواصل كريمونيزي مفاجآته حيث أنه لم يحقق أي فوز في الدوري الإيطالي هذا الموسم ويتذيل المسابقة، لكنه أطاح بنابولي متصدر الدوري من الدور السابق قبل أن يطيح بفريق المدرب جوزيه مورينيو.
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وسجل سيريل ديسرس الهدف الأول لفريق كريمونيزي من ركلة جزاء في الدقيقة 28 بعدما تعرض لخطأ من الحارس روي باتريسيو.

ورغم أن روما سيطر على باقي الشوط الثاني، فإن كريمونيزي صمد أمام هجمات فريق العاصمة الذي سدد لاعبه تامي أبراهام في القائم قبل 13 دقيقة من نهاية الوقت الأصلي.

وقلص روما الفارق في الوقت بدل الضائع عن طريق تسديدة من حافة منطقة الجزاء من أندريا بيلوتي.
المصدر: سكاي نيوز عربية
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