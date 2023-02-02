مانشستر يونايتد يتأهل لنهائي كأس الرابطة

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تأهل مانشستر يونايتد إلى نهائي كأس رابطة الأندية الإنكليزية المحترفة لكرة القدم بعدما كرر فوزه على نوتنغهام فورست وانتصر 2-صفر في مباراة الإياب في أولد ترافورد الأربعاء.وتفوق يونايتد بذلك 5-صفر في مجموع مباراتي الذهاب والإياب ليتأهل لمواجهة نيوكاسل يونايتد في المباراة النهائية في استاد ويمبلي في 26 شباط.وتقدم أنتوني مارسيال بالهدف الأول في الدقيقة 73، بعدما تابع تسديدة زميله ماركوس راشفورد.وبعد ثلاث دقائق، أضاف فريد لاعب الوسط الهدف الثاني بعدما قابل تمريرة عرضية من راشفورد وسجل من مدى قريب.وبهذا الفوز يبلغ يونايتد المباراة النهائية للمرة الأولى منذ ست سنوات.