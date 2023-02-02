السعودية تفوز بشرف استضافة كأس آسيا 2027

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أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن فوز السعودية بشرف استضافة نهائيات بطولة كأس آسيا لكرة القدم 2027.وجاء الإعلان عن فوز السعودية باستضافة بطولة كأس آسيا 2027 لأول مرة في تاريخها، خلال اجتماع الجمعية العمومية الـ33 للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، التي انعقدت في العاصمة البحرينية المنامة.وأصبحت السعودية المرشحة الوحيدة لاستضافة نهائيات كأس آسيا لكرة القدم 2027، عقب إعلان الاتحاد القاري، يوم الاثنين الماضي، انسحاب منافستها الوحيدة الهند من سباق الترشح. (روسيا اليوم)