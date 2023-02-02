نجم تشيلسي الجديد يتفوق على رونالدو وهازارد... ما هي أغلى 10 صفقات في تاريخ كرة القدم؟

Advertisement

أبرم نادي تشيلسي الإنكليزي، أغلى صفقة في تاريخ الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، بتعاقده مع الأرجنتيني الواعد، إنزو فيرنانديز، لاعب خط وسط فريق بنفيكا البرتغالي، مقابل 121 مليون يورو.وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فقد أصبح فيرنانديز، الفائز بجائزة أفضل لاعب شاب في مونديال قطر 2022، سادس أغلى صفقة انتقال في تاريخ كرة القدم.وفي ما يلي أغلى 10 صفقات في تاريخ كرة القدم:انتقل نيمار إلى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، في صيف عام 2017، بعد سداد الشرط الجزائي لبرشلونة، الذي بلغ 222 مليون يورو.انضم كيليان مبابي إلى صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي، في صيف عام 2017 أيضا، قادما من موناكو، في صفقة بلغت قيمتها 180 مليون يورو.وصل ديمبلي إلى "كامب نو" معقل نادي برشلونة الإسباني، في صيف 2017، قادما من بوروسيا دورتموند الألماني، مقابل 140 مليون يورو.انتقل كوتينيو إلى صفوف برشلونة، في كانون الثاني 2018، قادما من ليفربول، مقابل 135 مليون يورو.تعاقد أتلتيكو مدريد مع جوا فيليكس، في صيف عام 2019، قادما من نادي بنفيكا البرتغالي، مقابل 127.2 مليون يورو.أبرم تشيلسي التعاقد الأغلى في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليغ"، بضم إنزو فيرنانديز، القادم من بنفيكا، مقابل 121 مليون يورو (إضافة إلى 6 ملايين أخرى للوسطاء).تعاقد برشلونة مع غريزمان، في صيف عام 2019، قادما من أتلتيكو مدريد، بعد سداد قيمة الشرط الجزائي، الذي بلغت قيمته 120 مليون يورو.انتقل جاك غريليش إلى صفوف مانشستر سيتي في صيف عام 2021، قادما من أستون فيلا، في أغلى صفقة في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز حينها بلغت قيمتها 117.5 مليون يورو، ولكنه تراجع إلى المركز الثاني في هذه القائمة، بعد قدوم إنزو فرنانديز إلى تشيلسي.وغادر النجم رونالدو، الهداف التاريخي لفريق ريال مدريد الإسباني، ملعب "سانتياغو برنابيو" في حزيران عام 2018، متجها إلى يوفنتوس مقابل 117 مليون دولار.وصل إيدن هازارد إلى ريال مدريد، في صيف عام 2019، قادما من تشيلسي، مقابل 115 مليون يورو، في أسوأ صفقة بالنسبة لريال مدريد. (روسيا اليوم)