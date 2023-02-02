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رياضة

رونالدو حزين في السعودية.. والسبب؟

Lebanon 24
02-02-2023 | 09:39
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كشفت تقارير صحفية عن عدم تكيف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي النصر، على الأجواء في المملكة العربية السعودية حتى الآن، بسبب اختلاف الظروف عن العادات الأوروبية بشكل كبير.
 
وأشارت شبكة "ABC" الأميركية إلى أن الحياة في السعودية لا علاقة لها بطريقة الحياة في أوروبا المعتاد عليها رونالدو.
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وأكدت الشبكة أن الظروف المناخية المختلفة عن أوروبا، بالإضافة إلى الروتين المهني في المملكة، بإقامة التدريبات مساءً عكس أوروبا، أمور جعلته لا يشعر بالسعادة.
 
ويحاول رونالدو التأقلم على الأجواء الجديدة عليه، والتغلب على تلك العقبات، لكي يتمكن من الاستمرار مع فريقه النصر وتحقيق أهدافه خلال الفترة المقبلة. (جول)
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