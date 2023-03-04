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رياضة

مان سيتي يضغط على أرسنال بثنائية في نيوكاسل

Lebanon 24
04-03-2023 | 16:00
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واصل مانشستر سيتي حامل اللقب الضغط على أرسنال المتصدر وفاز 2-صفر على نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم يوم السبت.

وقلص سيتي صاحب المركز الثاني الفارق إلى نقطتين خلف أرسنال الذي يواجه بورنموث في وقت لاحق السبت.
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وافتتح فيل فودن، الذي غاب في وقت سابق بالموسم بسبب إصابة في القدم، التسجيل في الدقيقة 15 ليحرز هدفه الرابع في ثلاث مباريات.
وشارك برناردو سيلفا كبديل في الدقيقة 65، وسجل الهدف الثاني بعد دقيقتين ليحسم انتصار فريق المدرب بيب غوارديولا.

وتعرض نيوكاسل، الذي خسر نهائي كأس الرابطة 2-صفر أمام مانشستر يونايتد الأسبوع الماضي، لضربة جديدة في سعيه نحو إنهاء الموسم بالمربع الذهبي، حيث فاز مرة واحدة في آخر ثماني مباريات بالدوري.
 وبات رصيد سيتي 58 نقطة من 26 مباراة، بينما تجمد رصيد نيوكاسل عند 41 نقطة من 24 مباراة ويحتل المركز الخامس.
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