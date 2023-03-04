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رياضة
عرض سعودي للأرجنتيني دي ماريا
Lebanon 24
04-03-2023
|
23:00
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كشفت تقارير صحفية أن الدولي الأرجنتيني أنخيل دي ماريا جناح يوفنتوس، تلقى عرضا رسميا من أحد أندية دوري "روشن" السعودي لكرة القدم للمحترفين.
وأكد الصحفي رودي غالتيه، المهتم بانتقالات اللاعبين: "تلقى اللاعب أنخيل دي ماريا عرضا من ناد ناشط في الدوري السعودي".
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ولم يكشف غالتيه، عبر حسابه على "تويتر" عن هوية النادي صاحب العرض، قائلا: "إن اللاعب الذي ينتهي عقده مع اليوفي في يونيو المقبل لديه عروض أخرى".
وأضاف: "الجناح الأيمن لم يقرر مستقبله بعد، لكن الأمور قد تشهد تطورا خلال سوق الانتقالات المقبل".
وكان رودي غالتيه من أوائل الصحفيين الذين كشفوا عن صفقة انتقال كريستيانو رونالدو إلى النصر.
وتدور التكهنات حاليا حول تفاصيل العرض السعودي المقدم لدي ماريا، حيث يتردد أنه ينحصر بين ناديي اتحاد جدة والشباب صاحبي المركزين الثاني والثالث في ترتيب دوري "روشن" السعودي.
وانضم دي مارياالمتوج بكأس العالم "قطر 2022" مع الأرجنتين، إلى صفوف يوفنتوس في تموز 2022، قادما من نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، الذي لعب له منذ 2015.
وشارك دي ماريا (35 عاما) خلال الموسم في 15 مباراة بقميص يوفنتوس "البيانكونيري"، وسجل خلالها 4 أهداف، وصنع 4 أهداف، وتبلغ القيمة السوقية للاعب نحو 10 ملايين يورو.
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