Advertisement

رياضة

أبطال أفريقيا.. فوز أول للأهلي المصري على حساب كوتون سبورت

Lebanon 24
04-03-2023 | 15:00
A-
A+
Doc-P-1044339-638135596410459190.jpg
Doc-P-1044339-638135596410459190.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
حقق الاهلي المصري انتصاره الأول في منافسات المجموعة الثانية لمسابقة دوري أبطال إفريقيا في كرة القدم، وجاء بثلاثية نظيفة على ضيفه كوتون سبور الكاميروني، السبت، على ملعب الأهلي والسلام في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الأولى.
Advertisement

حسم الأهلي المصري فوزه بهذه المباراة المؤجلة بسبب ارتباطه بالمشاركة في كأس العالم للأندية، في الشوط الأول بعد تقدمه بهدفين سجلهما محمد شريف (1) والجزائري محمد القندوسي (40) الذي سجل هدفه الأول بالقميص الأحمر منذ انتقاله من وفاق سطيف في كانون الثاني.

ووجه البديل رأفت خليل الضربة القاضية للضيوف بهدف في الوقت بدل الضائع (2+90)، ليرفع الأهلي رصيده الى 4 في المركز الثالث بفارق ثلاث نقاط المتصدر ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي ونقطتين خلف الهلال السوداني الثاني، فيما بقي كوتون سبور من دون نقاط.
وضرب الأهلي بهدف قبل الوصول الى نهاية الدقيقة الأولى بعد تمريرة من التونسي علي معلول لمحمد شريف مررها لطاهر محمد طاهر، فأعادها الاخير عرضية لشريف الذي سددها بيسراه على يسار الحارس مامادو أحمدا ساليو.

وبدا واضحاً تفوق أصحاب الأرض مهاريا وفنيا، وانقذت عارضة مرمى ساليو هدف مؤكد للأهلي بعدما صدت تسديدة حمدي فتحي من داخل منطقة الجزاء (28).
وفي الدقيقة 40، مرر معلول عرضية متقنة حولها القندوسي رأسية داخل الشباك على يسار ساليو.

تحسن أداء لاعبي كوتون سبور بفعل تغييرات مدربهم أبو بكر سليمان وضغطوا على وسط ودفاع الأهلي، لكن هجماتهم افتقدت للفعالية والخطورة على مرمى محمد الشناوي.

وحصل الأهلي على فرصة لإضافة الهدف الثالث برأسية محمد عبد المنعم بعد عرضية من معلول، لكن الكرة مرت بجوار القائم الايسر (57).

وبقيت النتيجة على حالها حتى الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع حين أضاف الأهلي الثالث من هجمة منظمة وعدة تمريرات بين معلول والقندوسي، لتصل الكرة داخل منطقة الجزاء لرأفت خليل الذي سددها داخل الشباك على يسار ساليو.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
08:00 | 2023-03-07
05:00 | 2023-03-07
02:15 | 2023-03-07
02:00 | 2023-03-07
23:00 | 2023-03-06
16:00 | 2023-03-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website