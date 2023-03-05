18
o
بيروت
20
o
طرابلس
-1
o
صور
18
o
جبيل
2
o
صيدا
19
o
جونية
16
o
النبطية
16
o
زحلة
17
o
بعلبك
20
o
بشري
18
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
بعد الهدف 201 بقميص سان جيرمان.. مبابي يصبح الهداف التاريخي
Lebanon 24
05-03-2023
|
02:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أصبح كيليان مبابي الهداف التاريخي لباريس سان جيرمان حين ساعد فريقه في تعزيز صدارته لدوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم بفارق 11 نقطة مؤقتا بالفوز 4-2 على ضيفه نانت.
وهز مبابي الشباك خلال دقيقتين بالوقت بدل الضائع ليسجل هدفه 201 بقميص سان جيرمان في جميع المسابقات وكسر التعادل مع إدينسون كافاني.
Advertisement
تقدم سان جيرمان، الذي يحل ضيفا على بايرن ميونيخ الأسبوع المقبل بهدف تعويض خسارته على أرضه 1-صفر في ذهاب دور 16 بدوري أبطال أوروبا، 2-صفر في غضون 17 دقيقة عبر ليونيل ميسي وجاون هادجام بالخطأ في مرماه.
ونجح نانت في فرض التعادل قبل الاستراحة بهدفي لودوفيتش بلاس وإغناتيوس جاناجو.
لكن فريق المدرب كريستوف جالتييه حصد نقاط المباراة الكاملة بعد هدف لدانيلو عقب مرور ساعة وضربة مبابي الأخيرة رافعا رصيده إلى 63 نقطة من 26 مباراة.
ويزور أولمبيك مرسيليا صاحب المركز الثاني ملعب ستاد رين الأحد.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
هزّة أرضية جديدة في لبنان.. إليكم قوّتها ومصدرها
Lebanon 24
هزّة أرضية جديدة في لبنان.. إليكم قوّتها ومصدرها
11:30 | 2023-03-06
06/03/2023 11:30:16
Lebanon 24
Lebanon 24
العالم الهولندي يحذر.. هذا ما قد يحصل غدا
Lebanon 24
العالم الهولندي يحذر.. هذا ما قد يحصل غدا
11:54 | 2023-03-06
06/03/2023 11:54:22
Lebanon 24
Lebanon 24
"بلبلة" في سوق الدولار قبل ساعات.. ما سببها؟
Lebanon 24
"بلبلة" في سوق الدولار قبل ساعات.. ما سببها؟
15:13 | 2023-03-06
06/03/2023 03:13:31
Lebanon 24
Lebanon 24
اشتباكٌ مسلّح يُقلق ليل بيروت.. القذائف تُستخدم فما الذي يحدث؟
Lebanon 24
اشتباكٌ مسلّح يُقلق ليل بيروت.. القذائف تُستخدم فما الذي يحدث؟
16:09 | 2023-03-06
06/03/2023 04:09:41
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنانيون يختارون خلع "كهرباء لبنان" والاخيرة تستدرك وتوضح
Lebanon 24
لبنانيون يختارون خلع "كهرباء لبنان" والاخيرة تستدرك وتوضح
02:30 | 2023-03-07
07/03/2023 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
08:00 | 2023-03-07
في ليلة الاغتصاب... ماذا كانت تفعل زوجة حكيمي؟
05:00 | 2023-03-07
ريال مدريد غاضب من فينيسيوس جونيور.. ما القصة؟
02:15 | 2023-03-07
صديق حكيمي يكشف رواية اللاعب المغربي عن تهمة الاغتصاب
02:00 | 2023-03-07
صدمة عنيفة.. جراحة في الكاحل تبعد نيمار عن الملاعب لفترة طويلة
23:00 | 2023-03-06
أنشيلوتي خائف من لاعبي "ريال مدريد"... ما القصة؟
16:00 | 2023-03-06
بسبب تأشيرة أميركا.. انسحاب جيوكوفيتش من بطولة تنس دولية
فيديو
عن الإدّعاء على رياض سلامة.. هذا آخر كلامٍ من وزير العدل
Lebanon 24
عن الإدّعاء على رياض سلامة.. هذا آخر كلامٍ من وزير العدل
12:59 | 2023-03-06
07/03/2023 16:31:18
Lebanon 24
Lebanon 24
موظف بقنصلية إسرائيل في نيويورك ينقضّ بإبريق زجاجي على رأس رجل.. فيديو يوثق الحادثة
Lebanon 24
موظف بقنصلية إسرائيل في نيويورك ينقضّ بإبريق زجاجي على رأس رجل.. فيديو يوثق الحادثة
02:00 | 2023-03-06
07/03/2023 16:31:18
Lebanon 24
Lebanon 24
من أعنف الاصطدامات.. تفتت معه السيارة وتطايرت بالهواء شاهدوا ماذا حصل
Lebanon 24
من أعنف الاصطدامات.. تفتت معه السيارة وتطايرت بالهواء شاهدوا ماذا حصل
04:28 | 2023-03-04
07/03/2023 16:31:18
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact