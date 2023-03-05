هدف قاتل في مرمى بورنموث يتوج انتفاضة أرسنال

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نجا أرسنال من انتكاسة في سعيه نحو الفوز بلقب الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، وانتفض بعد التأخر بهدفين وفاز 3-2 على بورنموث بفضل هدف قاتل من ريس نيلسون يوم السبت.وسجل بورنموث المهدد بالهبوط ثاني أسرع هدف في تاريخ الدوري الممتاز بعد تسع ثوان بواسطة فيليب بيلينغ، ورغم سيطرة أرسنال أصبحت النتيجة 2-صفر بواسطة ماركوس سينسي قبل مرور ساعة من اللعب.لكن أرسنال انتفض بشكل قد يؤثر في شكل المنافسة على اللقب.وقلص توماس بارتي الفارق بالتسجيل في شباك نيتو بعد ساعة من اللعب بقليل، وبعد ثماني دقائق أضاف المدافع البديل بن وايت الهدف الثاني وحاول نيتو إبعادها لكن بعد أن اجتازت خط المرمى.ومع حماس المشجعين بإستاد الإمارات، واقتراب بورنموث من الخروج بالتعادل، أطلق البديل نيلسون تسديدة قوية في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع ليخرج أرسنال بانتصار مثير.