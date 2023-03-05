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رياضة

بعد اتهامه بالاغتصاب.. حكيمي يدلي بأقواله والشرطة تراقبه

Lebanon 24
05-03-2023 | 06:00
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أدلى أشرف حكيمي، لاعب باريس سان جيرمان والمنتخب المغربي، بأقواله أمام القاضي، بعدما اتهمه مكتب المدعي العام الفرنسي بالاغتصاب رسميا.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، يوم السبت، أن اللاعب لا يزال حرا، ولكنه تحت مراقبة الشرطة، وغير مسموح له الاتصال بالفتاة التي اتهمته باغتصابها، وسيتعين على محاميه الإدلاء بأقواله قريبا.
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وكانت القتاة التي تبلغ من العمر "24 عاما" اتهمت حكيمي بالاعتداء الجنسي واغتصابها بعدما زارته في منزله عقب أسابيع من محادثاتهما عبر تطبيق "إنستغرام".

ونفى محامي اللاعب المغربي الاتهامات ووصفها بالباطلة، وأكد أنه يتدرب بشكل طبيعي مع باريس سان جيرمان، فيما حذفت زوجته هبة عبوك بعض الصور التي كانت لديهم معا على حسابه الرسمي في "إنستغرام"، ولفتت صحيفة "ماركا" الإسبانية إلى أن زواجهما لا يمر بأفضل لحظاته بعد القضية. (العربية)
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