"اذهب وشاهد ميسي".. ما صحة رد فعل رونالدو على استفزاز طفل؟

أثار طفل الجدل على المواقع الاجتماعية، بعدما حاول استفزاز النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بالقول "ميسي أفضل منك بكثير".



وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إن طفلا واجه "الدون"، أثناء خروجه من مباراة فريقه النصر، الجمعة، أمام الباطن، وقال له في في الممر المؤدي لغرفة تبديل الملابس: "ميسي أفضل منك بكثير".



وأظهر مقطع فيديو، متداول على تويتر، كيف تجاهل رونالدو، البالغ من العمر 38 عاما، محاولة الاستفزاز، وفي المقابل، صرخ بسبب استيائه من كيفية سير المباراة، وقال "كانت مباراة سهلة، كانت مباراة سهلة".

Bro is pissed after 3-1 win 🤣🤣🤣🤣 never a team player pic.twitter.com/vf4CTZFqnB — Dream⚜️ (@ParisianDream__) March 4, 2023 Advertisement

وروجت تقارير إعلامية أن نجم مانشستر يونايتد السابق رد على الطفل بالقول: "إذا اذهب وشاهده.. لماذا أنت هنا"، لكن الفيديو الأصلي لا يظهر ذلك، وفق ما كشفت "ماركا".

(سكاي نيوز عربية)