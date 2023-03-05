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رياضة

سعر قياسي لبيع مبابي.. تقارير فرنسية تكشف خطة سان جرمان

Lebanon 24
05-03-2023 | 16:00
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ذكرت تقارير صحفية فرنسية أن فريق باريس سان جرمان حدد "مبلغا قياسيا" لبيع نجمه الشاب كيليان مبابي، مشيرة إلى أن ريال مدريد الإسباني قد يكون الأقرب للتعاقد معه.

وقال موقع "توب ميركاتو" إن اللاعب البالغ من العمر 24 عاما "لم يعد يحب العاصمة الفرنسية"، مشيرة إلى أنه يرغب في خوض تحد جديد.
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وأضاف: "يبدو ريال مدريد مهتما بخدماته، لكنه سيواجه المتطلبات الكبيرة لمسؤولي باريس سان جرمان".
 
وأوضحت أن إدارة الفريق الباريسي "حددت مبلغا فلكيا" للسماح لمبابي بالرحيل، مبرزة أن الأمر يتعلق بـ200 مليون يورو.
وكشف المصدر أن إدارة الريال تعتبر "المبلغ مبالغا فيه"، وأنها ستتفاوض على قيمة مالية أقل، للتعاقد مع النجم الفرنسي في الميركاتو الصيفي المقبل.

يشار إلى أن مبابي تعاقده جدد مع فريقه، في الصيف الماضي، لمدة موسمين، مع إمكانية إضافة موسم ثالث إذا وافق الطرفان.

ويحق تفعيل هذا البند حتى يوليو المقبل، وإن لم يحدث ذلك، فسيكون باب الرحيل مفتوحا بنهاية الموسم المقبل.

وبحسب صحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن باريس سيدرس قرار بيع مبابي في الصيف المقبل، ما لم يجدد تعاقده مع النادي، حتى لا يخسره مجانا في 2024.
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