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رياضة

مدرب مانشستر يونايتد بعد رحيل رونالدو: أنام جيدا

Lebanon 24
05-03-2023 | 23:00
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أكد الهولندي إيريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد، عدم تأثره برحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، واستبعاده من التشكيلة الأساسية أمام ليفربول في مرحلة الذهاب للدوري الإنكليزي.
واشتعلت شرارة الأزمة بين تين هاج ورونالدو بعد مباراة ليفربول بالذات، عندما قام المدرب الهولندي في خطوة مفاجئة، النجم البرتغالي من التشكيلة الأساسية لمانشستر يونايتد أمام "الريدز" (2-1) في لقاء الذهاب من الدوري، وشارك الدون في الدقائق الأخيرة، ليحقق "الريدز" أول انتصار له بعد هزيمتين متتاليتين أمام كل من برايتون وبرينتفورد.
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ووجه رونالدو انتقادات لإدارة نادي مانشستر يونايتد، في حواره مع الصحفي البريطاني بيرس مورغان، وأكد أنه لا يحترم مدربه الهولندي إريك تين هاج، ما أدى إلى رحيل النجم البرتغالي عن قلعة "أولد ترافورد" معقل "الشياطين الحمر"، في نهائية عام 2022، بعد فسخ عقده بالتراضي، لينضم إلى نادي النصر السعودي.

وشدد تين هاج في تصريحات نقلتها صحيفة "ذا صن" البريطانية، على أنه لم يرتجف له جفن بعد مغادرة رنالدو قلعة "أولد ترافورد"، في نوفمبر الماضي.

وقال المدرب الهولندي في حديثه عن كواليس وأسباب رحيل رونالدو: "كان هناك قلة انضباط في مانشستر يونايتد، لا يمكن أن أكذب بخصوص أمر كهذا. اللاعبون الكبار يحبون النظام، ليس داخل الملعب فقط، وبالتالي تحتاج لوضع قواعدك".

وأضاف: "في كل منظومة عندما تغيب قواعد الانضباط وينتشر التساهل يتحول الأمر إلى فوضى، كان من الواضح أن ينعكس ذلك في أرض الملعب".
وعلق المدرب الهولندي: "كانت لدي أسبابي، وأدركت العواقب حتى لو تحققت نتيجة سلبية، لم أشعر بالقلق. أنام جيدا في مثل تلك الليالي".

وتابع: "يتوجب علي اتخاذ قرارت في مصلحة النادي، لذلك من الضروري مجابهة العواقب وتأثيرها".

ويحل فريق مانشستر يونايتد ضيفا على ليفربول مساء اليوم الأحد، على ملعب "أنفيلد"، وذلك في قمة مباريات الجولة الـ26 من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.
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