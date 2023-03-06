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رياضة
على طريقته الخاصة.. صلاح يحتفل بـ"الإنجاز التاريخي"
Lebanon 24
06-03-2023
|
05:00
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بعد الإنجاز التاريخي الذي حققه محمد صلاح مع فريقه ليفربول في الدوري الإنكليزي، عبر النجم المصري عن سعادته بتحطيم الرقم القياسي الذي كان يسعى إليه منذ انضمامه إلى صفوف "الريدز".
وسطر محمد صلاح اسمه بحروف من ذهب في سجلات ليفربول، وبات الهداف التاريخي لـ"الريدز" في الدوري الإنكليزي الممتاز بعد تسجيله لهدفين في مرمى مانشستر يونايتد الذي خسر 0-7 على ملعب آنفيلد.
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ونشر صلاح على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورة وأرفقها بتعليق جاء فيه: "يوم غير مسبوق لمشجعي ليفربول. لي الشرف أن أصنع التاريخ مع هذا النادي العظيم".
وفي وقت سابق، قال صلاح، في تصريحات صحفية عقب نهاية المباراة: "مانشستر فريق قوي ويقدم مستويات جيدة في الفترات الأخيرة، لكننا لعبنا اليوم من أجل الفوز".
وأضاف: "كل اللاعبين طمعوا في تسجيل أكبر عدد من الأهداف ونتمنى أن يعطينا هذا الفوز دفعة معنوية في المباريات المقبلة".
وبشأن الإنجاز التاريخي الذي حققه اليوم، ذكر صلاح: "لا أستطيع أن أصف ما حدث.. إنه من أحسن أيام حياتي".
وتابع: "عملت بجد من أجل هذا اليوم المميز وحطمت رقما قياسيا كنت أسعى إليه منذ أول قدومي للنادي".
وأردف قائلا: "أتمنى أن أظل دائما أسعى وراء الأرقام القياسي.. وأنا محظوظ لأنني سجلت في مباراة كبيرة أمام مانشستر يونايتد".
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