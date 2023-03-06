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رياضة

بسبب تأشيرة أميركا.. انسحاب جيوكوفيتش من بطولة تنس دولية

Lebanon 24
06-03-2023 | 16:00
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أعلن مسؤولون أن نوفاك جيوكوفيتش المصنف الأول عالميا في التنس انسحب رسميا من بطولة إنديان ويلز في إشارة إلى رفض طلبه بدخول الولايات المتحدة بتصريح خاص لعدم حصوله على تطعيم ضد كوفيد-19.

وطلب اللاعب الصربي، أحد أشهر الرياضيين غير الحاصلين على التطعيم ضد فيروس كورونا، تصريحا خاصا من الحكومة الأميركية الشهر الماضي للعب بمنافسات الأساتذة في إنديان ويلز وميامي.
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وقال منظمون في بيان خلال وقت متأخر يوم الأحد "المصنف الأول عالميا نوفاك جيوكوفيتش انسحب من نسخة 2023، وسيحل محله نيكولوز باسيلاشفيلي".

وتمنع الولايات المتحدة حاليا الأجانب غير الحاصلين على تطعيم من دخول البلاد، ومن المتوقع رفع هذه القيود عند انتهاء حالة الطوارئ الخاصة بكوفيد في 11 أيار المقبل.

ولم يشارك جيوكوفيتش في البطولتين المتتاليتين في إنديان ويلز وميامي، وهما من أهم بطولات اتحاد المحترفين، منذ 2019.
وحاول تومي هاس مدير بطولة إنديان ويلز بجانب الاتحاد الأميركي للتنس وبطولة أميركا المفتوحة مساعدة اللاعب الحاصل على 22 لقبا بالبطولات الأربع الكبرى في دخول البلاد.

وكان جيوكوفيتش مرشحا قويا لحصد لقبه السادس في إنديان ويلز عندما تنطلق البطولة في صحراء جنوب كاليفورنيا يوم الأربعاء المقبل.

وذكر جيوكوفيتش، الذي غاب عن بطولة أستراليا المفتوحة العام الماضي بسبب موقفه من التطعيم ولم يسمح له بدخول الولايات المتحدة والمشاركة بمنافسات أميركا المفتوحة، إنه يفضل الانسحاب من بطولات كبرى على الحصول على لقاح كوفيد.
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