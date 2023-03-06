Advertisement

رياضة

رغم الفوز الكبير... لماذا لم يردّ كلوب التحية لجمهور ليفربول؟

Lebanon 24
06-03-2023 | 11:00
A-
A+
Doc-P-1044757-638137041114141732.jpg
Doc-P-1044757-638137041114141732.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عبر الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول عن غضبه رغم فوز فريقه الساحق على مانشستر يونايتد 7-0 في قمة منافسات الجولة الـ26 من الدوري الإنكليزي، وذلك بسبب أحد مشجعي "الريدز" الذي نجح في الهروب من الأمن، ودخل إلى أرض الملعب للاحتفال بالهدف السابع الذي سجله البرازيلي روبيرتو فيرمينو، وأثناء ذلك تسبب في إصابة أندي روبرتسون الظهير الأيسر للفريق، مما أدى إلى ثورة كلوب خوفا على لاعبه.
Advertisement

وأشار التقرير إلى أن لاعبي ليفربول أوقفوا احتفالهم بالهدف وشعروا بالقلق على روبرتسون الذي نزل على الأرض ممسكا بقدمه بعد الاصطدام بالمشجع الذي وبخه كلوب أثناء سحبه بعيدا من قبل الأمن.

وبعد المباراة، أكد كلوب أن الوقت الحالي ليس مناسبا للاحتفال بشكل مفرط، بعدما قرر عدم رد تحية مشجعي ليفربول في "أنفيلد".

ويحتفل كلوب تقليديا مع مشجعي ليفربول بالانتصارات الكبيرة، حيث يتبادل التحية بقبضة اليد مع المشجعين، لكن قرر ألا يفعل ذلك بعد الفوز على مانشستر يونايتد.

وقال كلوب عندما سئل عن الأمر مع هيئة الإذاعة البريطانية: "حسنا، الأمر لا يتعلق بأن نكون أعلى صوتا، علينا أن نواصل التقدم، علينا فقط المواصلة".

وأضاف: "أنا أحب ذلك، لكن من الواضح أنني لا أستطيع أن أقوم بالأمر بعد كل مباراة".

وأردف: "أحب أن يطلبوا ذلك، لكنني لا أكون سعيدا للغاية عندما يغنون أغنيتي، أشعر أنه يا إلهي، ألا يوجد شيء آخر، لكنني أقدر ذلك".

واختتم كلوب: "ستكون هناك لحظة نحقق فيها ما نريد تحقيقه هذا العام، ثم يكون لدينا وقت كاف لتبادل التحية بالقبضة". (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
08:00 | 2023-03-07
05:00 | 2023-03-07
02:15 | 2023-03-07
02:00 | 2023-03-07
23:00 | 2023-03-06
16:00 | 2023-03-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website