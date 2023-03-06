بعد تلقيه "سباعية".. كيف علّق حارس "مانشستر يونايتد" على الهزيمة المزلة؟

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وجه حارس مانشستر يونايتد، دافيد دي خيا، رسالة خاصة إلى جماهير الفريق، بعد الهزيمة "المذلة" التي تعرض لها "الشياطين الحمر" على يد ليفربول بنتيجة 0-7.وكتب دي خيا على حسابه بتطبيق إنستغرام: "أعلم أن هذه الرسائل غير محببة في أيام كهذه. الهزيمة مثلت لحظة كارثية وهذه النتائج لا يجب أن تحصل".وأضاف: "لدينا واجب تجاه هذا النادي، مسؤولية لتمثيل الشعار، لكن لدينا فرص كثيرة قادمة، ومباريات سنخوضها في وقت قريب جدا، وعينا توجيه تركيزنا لتلك المباريات". (سكاي نيوز)