مأساة... وفاة لاعب خلال مباراة كرة قدم من هو؟ (صورة)

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توفي مصطفى سيلا مدافع راسينغ أبيدجان جراء تعرضه لوعكة صحيّة خلال مباراة كان يخوضها فريقه ضمن منافسات دوري الدرجة الأولى العاجي.وقدّم النادي تعازيه لأسرة اللاعب في بيان جاء فيه: تُوفي مدافعنا مصطفى سيلا هذه الأمسية إثر وعكة صحية تعرض لها داخل الملعب خلال مباراة راسينغ أبيدجان أمام سول أف سي.من جهته، أكد رئيس النادي لوغوسينا سيسيه لوكالة "فرانس برس": خلال نقله إلى المستشفى، توفي مصطفى. انضم إلى النادي في أيلول الماضي وكان يبلغ 21 عاماً. (العربية)