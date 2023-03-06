Advertisement

رياضة

مأساة... وفاة لاعب خلال مباراة كرة قدم من هو؟ (صورة)

Lebanon 24
06-03-2023 | 08:00
A-
A+
Doc-P-1044770-638137055886839584.jpg
Doc-P-1044770-638137055886839584.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
توفي مصطفى سيلا مدافع راسينغ أبيدجان جراء تعرضه لوعكة صحيّة خلال مباراة كان يخوضها فريقه ضمن منافسات دوري الدرجة الأولى العاجي.

وقدّم النادي تعازيه لأسرة اللاعب في بيان جاء فيه: تُوفي مدافعنا مصطفى سيلا هذه الأمسية إثر وعكة صحية تعرض لها داخل الملعب خلال مباراة راسينغ أبيدجان أمام سول أف سي.
Advertisement

من جهته، أكد رئيس النادي لوغوسينا سيسيه لوكالة "فرانس برس": خلال نقله إلى المستشفى، توفي مصطفى. انضم إلى النادي في أيلول الماضي وكان يبلغ 21 عاماً. (العربية)
 
مصطفى سيلا

رياضة

منوعات

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
08:00 | 2023-03-07
05:00 | 2023-03-07
02:15 | 2023-03-07
02:00 | 2023-03-07
23:00 | 2023-03-06
16:00 | 2023-03-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website