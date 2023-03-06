بعد مقابلة الطفل السوري.. رونالدو يرسل طائرة مساعدات لضحايا زلزال تركيا وسوريا

بعد أن قابل أحد الأطفال السوريين المتضررين جراء الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد لمواساته، قام النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم نادي النصر السعودي، بعمل إنساني لافت من جديد.



وتحققت أمنية الطفل السوري الذي ظهر في فيديو بعد وقوع زلزال 6 شباط الماضي، بلقاء كريستيانو رونالدو، يوم الجمعة الماضي، قبيل مباراة النصر وضيفه الباطن، ضمن منافسات الجولة الـ17 من دوري "روشن" السعودي لكرة القدم، على ملعب "مرسول بارك" بالعاصمة الرياض.

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وكشف الصحفي السوري هادي العبد الله أن كريستيانو رونالدو قام بإرسال طائرة محملة بالمساعدات على نفقته الخاصة من أجل مساعدة المتضررين من الزلزال الذي ضرب شمال سوريا وجنوب تركيا.



وكشف تقرير صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن الطائرة كانت محملة بالخيام وحزم الطعام والوسائد والبطانيات والأسرة وأغذية الأطفال والحليب والإمدادات الطبية للمساعدة في الجهود الإنسانية.( روسيا اليوم)