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رياضة
قصة الاغتصاب "مدبّرة".. هذا ما كشفه حكيمي
Lebanon 24
06-03-2023
|
12:45
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كشف جيران النجم المغربي أشرف حكيمي في ضاحية خيتافي بمدريد، أن اللاعب يشعر بأنه تمت خدعته، وأن اتهام الفتاة له بالاعتداء جنسيا عليها واغتصابها كان "أمراً مدبراً".
وتحقق النيابة الفرنسية منذ الأسبوع الماضي مع النجم المغربي حكيمي لاعب باريس سان جيرمان بعدما اتهمته فتاة في أواخر فبراير بالاعتداء عليها جنسياً في منزله بأحد ضواحي باريس.
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وتوجه برنامج "فييتسا" الإسباني إلى ضاحية خيتافي بالعاصمة الإسبانية مدريد وتوجهت إلى صديق طفولة حكيمي وجاره في الحي الذي نشأ به، إذ نقل للبرنامج ما قاله اللاعب له مباشرة بعد انتشار الأخبار: ما حدث كان مدبراً، وأنه -حكيمي- تم خداعه.
وواصل صديقه الذي لم يتم الكشف عن هويته: "عائلة حكيمي تعاني من انتشار تلك القصة، لكن الله وحده أعلم بالحقيقة".
وأبدى مجموعة من جيران حكيمي ثقتهم برواية أشرف وأنه بريء مما تم اتهامه به، وأنهم واثقون بأنه سيكون المحق في نهاية المطاف. (العربية)
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