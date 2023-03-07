صدمة عنيفة.. جراحة في الكاحل تبعد نيمار عن الملاعب لفترة طويلة

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي أنّ لاعب الفريق البرازيلي نيمار، سيخضع لعملية جراحية في الكاحل ستُبعده عن الملاعب فترة تتراوح بين 3 و4 أشهر.

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وأكد النادي في بيان أن نيمار يجب أن يخضع للعملية من أجل "تجنب خطر تكرار الإصابة، وأكد جميع الأخصائيين، الذين تمت استشارتهم، ضرورة الأمر".وأشار سان جيرمان إلى أنّ الجراحة ستتم في الأيام القليلة المقبلة في مستشفى أسبيتار في الدوحة.وتعرّض نيمار لإصابة في الكاحل في مباراة فريقه باريس سان جيرمان، التي فاز فيها على ليل بنتيجة 4-3، في الجولة الـ24 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.ويذكِّر الغياب الطويل لنيمار عن الملاعب بالذكريات السيئة لنادي باريس سان جيرمان الذي غالبا ما حُرم من خدمات نجمه البرازيلي في الماضي بسبب الإصابة قبل المواعيد المهمة والذي تنتظره قمة حاسمة في موسمه الحالي على الصعيد القاري بعد غد الأربعاء في إياب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا ضد بايرن ميونيخ الألماني بعدما خسر ذهابا على أرضه في العاصمة 0-1.وكان نيمار أصيب في قدمه قبل إياب ثمن نهائي المسابقة القارية العريقة ضد ريال مدريد الإسباني في عام 2018. وفي عام 2019، غاب "ناي" عن ثمن النهائي ضد مانشستر يونايتد الإنجليزي، وفي عام 2021، أصيب مرة أخرى في العضلة المقربة اليسرى قبل مواجهة فريقه السابق برشلونة الإسباني في ثمن النهائي أيضا. (روسيا اليوم)