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رياضة

تعرض لعملية احتيال ضخمة.. كيف أصبح كريستيانو رونالدو ضحية لسيدة عمرها 53 سنة؟!

Lebanon 24
14-03-2023 | 03:00
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كشف موقع "سبورتس مانور"، عن تفاصل عملية نصب واحتيال بمبلغ ضخم، تعرض لها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قبل عامين، من سيدة تدعى ماريا سيلفا عمرها 53 سنة.

وأكد الموقع في تقريره الذي جاء بعنوان: "رونالدو ضحية لعملية احتيال بقيمة 300 ألف دولار، بعدما وعد بإجازة فاخرة وطائرات خاصة"، أن رونالدو تعرض لعملية احتيال ضخمة، حيث تم خداعه بمبلغ يزيد عن 300 ألف دولار، من قبل وكيلة سفر اتصلت به ووعدته بطائرات خاصة والعديد من الرحلات الفاخرة حول العالم مع أصدقائه وعائلته، مقابل مبلغ من المال، وعليه أن يدفع منه الجزء المذكور سلفا".
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وتابع الموقع: "رونالدو كان يثق بوكيلة السفر هذه، وقام بمشاركة رقم التعريف الشخصي الخاص ببطاقته الائتمانية معها، ولم يكن كريستيانو هو الضحية الوحيدة لعملية الاحتيال، حيث تم خداع زميله بمنتخب البرتغالي ناني، وكذلك وكيله خورخي مينديز من قبل نفس المحتالة".

وبحسب التقرير فإن "المحتالة اعتادت على الاتصال بالعديد من المشاهير البارزين لتقديم عروض لهم تتمثل في رحلات فاخرة، من خلال وكالة السفر التي كانت تعمل بها، وجعلت العملاء يحولون نفقات هذه الرحلات إلى حسابها الشخصي، بدلا من الحساب المصرفي للشركة".

وأضاف: "تم التعرف على المتهمة، وهي ماريا سيلفا البالغة من العمر 53 عاما، وواجهت عواقب أفعالها بعد فترة وجيزة من انتشار عمليات الاحتيال، وحكمت عليها محكمة بورتو في عام 2021، بالسجن لمدة أربع سنوات بسبب أخطائها".

وسرقت الموظفة الأموال من رونالدو على مدى 3 سنوات من شباط 2007 إلى حزيران 2010 عندما كان لاعبا في مانشستر يونايتد ثم بعد انتقاله إلى صفوف ريال مدريد في عام 2009. (روسيا اليوم)
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