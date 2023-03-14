Advertisement

رياضة

كأس السوبر الإيطالي بنظام جديد في السعودية!

Lebanon 24
14-03-2023 | 09:00
A-
A+
Doc-P-1047129-638143727336054343.jpg
Doc-P-1047129-638143727336054343.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت رابطة الدوري الإيطالي عن شكل جديد لبطولة السوبر، لتكون بأربعة فرق على شاكلة السوبر الإسباني والسعودي.

 
وأكد هذا، لويجي دي سيرفو الرئيس التنفيذي للرابطة، حيث قال: "كأس السوبر سيذهب إلى السعودية في العام القادم والذي يليه".
Advertisement

وأضاف: "النظام الجديد سيمنح أربعة أندية الفرصة للمنافسة على اللقب بداية من الموسم الجديد".

وستشهد البطولة مشاركة بطل الدوري ووصيفه وبطل الكأس ووصيفه بنفس نظام بطولة دوري السوبر الإسباني الذي يقام أيضًا في السعودية.

جدير بالذكر أن نابولي يحتل في الوقت الحالي صدارة ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 68 وبفارق 18 إنتر صاحب المركز الثاني. (جول)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
17:45 | 2023-03-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:17 | 2023-03-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:16 | 2023-03-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:40 | 2023-03-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:15 | 2023-03-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
04:15 | 2023-03-16
03:00 | 2023-03-16
01:30 | 2023-03-16
00:30 | 2023-03-16
00:00 | 2023-03-16
17:00 | 2023-03-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website