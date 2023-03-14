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رياضة

بيدري يعود قبل الكلاسيكو!

Lebanon 24
14-03-2023 | 12:00
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تلقت جماهير برشلونة بشرى سارة بعد أيام من الأنباء المحبطة، حيث ظهر اللاعب الإسباني بيدري جونزاليس في تدريبات الفريق من جديد.
وكان قد تعرض اللاعب لإصابة عضلية في منتصف شباط الماضي أمام مانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي.
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ونشر الحساب الرسمي للنادي عبر موقع "تويتر" مقطع فيديو يظهر فيه اللاعب وهو يتدرب بشكل جماعي مع بقية زملائه دون مشاكل واضحة.


وكتب الحساب على المقطع الذي لاقى احتفاء كبيرًا من الجماهير محتفلًا: "انظروا من عاد ليتدرب مع الفريق".
جدير بالذكر أن برشلونة يخوض مباراة غاية في الأهمية أمام ريال مدريد الأسبوع القادم والفارق تسع نقاط لصالح النادي الكتالوني في الصدارة. (جول)
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