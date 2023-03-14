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رياضة

وفاة حارس المنتخب السعودي ونادي النصر.. وتركي آل الشيخ: "سأنام اليوم حزيناً"

Lebanon 24
14-03-2023 | 01:14
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توفى اللاعب الدولي السابق سالم عبد الرحمن مروان حارس مرمى نادي النصر والمنتخب السعودي، عن عمر يناهز 64 عامًا بعد صراع طويل مع المرض.

وكان اللاعب الراحل قد تعرض لحادث سير بعد أداء العمرة في عام 1991، أسفر عن إصابته بشلل رباعي أفقده الحركة طوال السنوات الماضية.
 
 
ونعى حساب نادي النصر الرسمي على تويتر النجم الراحل، قائلا: "ببالغ الأسى والحزن، مجلس إدارة نادي النصر يقدم التعازي والمواساة في وفاة لاعب النصر السابق الكابتن سالم مروان . وسيصلى على الفقيد بعد صلاة عصر اليوم في جامع الأمير فهد بن محمد بطريق الحائر تغمده الله بواسع رحمته، وأسكنه فسيح جناته".
 
 
بدوره، نعى رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية تركي آل الشيخ لاعب النصر السابق.
 
 
وقال في تغريدة نشرها حسابه على تويتر: "رحم الله النجم السعودي الخلوق سالم مروان وجعل مااصابه تكفير ...عزائي لعائلته الكريمه وكل الاسره الرياضيه ... الله يرحمه ويغفرله سأنام اليوم حزين".
 
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