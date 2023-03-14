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رياضة

الروسي أليكسي سارانا يفوز ببطولة أوروبا للشطرنج

Lebanon 24
14-03-2023 | 15:00
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فاز لاعب الشطرنج الروسي أليكسي سارانا ببطولة أوروبا والتي أقيمت في صربيا.

وسجل اللاعب الروسي 8.5 نقطة من أصل 11. ونال كيريل شيفتشينكو ممثل رومانيا ودانيال داردا الذي يلعب لمنتخب بلجيكا نفس النقاط، واحتلوا المركزين الثاني والثالث على التوالي في المؤشرات الإضافية.
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وسجل لاعب روسي آخر هو أندريه إسبينكو 8 نقاط واحتل المركز الثامن. 

وفقا للقواعد، حصل 23 لاعب من أقوى المشاركين في البطولة الأوروبية على بطاقات التأهل لكأس العالم للاتحاد الدولي للشطرنج 2023. (روسيا اليوم) 
المصدر: روسيا اليوم
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