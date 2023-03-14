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رياضة

لبنان يستضيف بطولة العرب المفتوحة في طاولة الزهر نهاية الأسبوع الجاري

Lebanon 24
14-03-2023 | 06:00
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يتحضّر نادي "بانشو سبورتينغ كلوب" لإستضافة بطولة العرب المفتوحة في طاولة الزهر لألعاب الفرنجية والمحبوسة والباك غامون للمرّة الأولى في لبنان أيام 17 و18 و19 آذار الجاري في فندق "Reston" جونية، ويبلغ مجموع جوائزها المضافة على الجوائز الأساسية 750 مليون ليرة.
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ويشارك في البطولة عدد كبير من اللاعبين الهواة والمحترفين من مختلف الدول العربية والأجنبية، إضافة الى اللاعبين المحليين الذين سيحاولون منافسة كبار الضيوف، علماً أنّ باب التسجيل لا يزال مفتوحاً أمام جميع الراغبين والراغبات من مختلف الأعمار بالمشاركة حتى الساعة الأخيرة التي ستسبق انطلاق المنافسات، وذلك على الرقم: 256468 -81

ولهذه الغاية، أعلن رئيس نادي "بانشو" ورئيس الإتحاد اللبناني للباك غامون ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة جان أبي حيدر أنّ البطولة التي ستقام تحت رعاية الاتحاد اللبناني للتراث والرياضات التقليدية الشعبية والإتحاد اللبناني للباك غامون، تشهد إقبالاً كثيفاً محلياً وخارجياً على رغم الظروف الصعبة المحيطة، وانّ عمل اللجنة المنظّمة مستمرّ ليلاً نهاراً من أجل إنجاح هذا الحدث المميّز وعكس صورة جميلة ومشرقة عن وطن الأرز، كاشفاً أنّ من بين المشاركين اللبنانيين شخصيات سياسية وإعلامية ورياضية وغيرها، كما سيكون للعنصر النسائي حضور لافت.

وأشار أبي حيدر الى أن البطولة ستنطلق يوم الجمعة بمسابقة "الباك غامون" التي ستحمل إسم "دورة الراحل شارل ريشا" العضو السابق في نادي بانشو، فيما منافسات "الفرنجية" سيكون موعدها السبت، على أن يليها الأحد دورة "المحبوسة"، وتُختتم البطولة مساء اليوم ذاته بتوزيع الجوائز المالية والدروع على الفائزين، لافتاً الى أنّ اللجنة المنظّمة "خصّصت يوماً سياحياً طويلاً للمشاركين العرب والأجانب يوم الإثنين 20 آذار".
المصدر: الوكالة الوطنية
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