"أتمنى ألا تسألوني عنه مرّة أخرى".. ما لم تقله زوجة حكيمي بعد اتهامه بالاغتصاب





وتظهر في الفيديو زوجة أشرف حكيم، هبة عبوك، خلال مقابلة صحفية وهي تتحدّث بالإسبانية.

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وجاء في الترجمة المرفقة بالفيديو "أتمنى ألا تسألوني عنه مرّة أخرى، جسمي يقشعرّ عندما أسمع اسمه، لن نرجع لبعضنا، هو خائن، لا مجال للتفكير (...)".



وعلّق الناشرون بالقول "زوجة أشرف حكيمي تتخلى عن زوجها في هذه الظروف العصيبة". بعد أيام على توجيه تهمة الاغتصاب إلى نجم المنتخب المغربي ونادي باريس سان جرمان، أشرف حكيمي، نشرت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قيل إنه يظهر زوجته وهي تتحدّث عن القضيّة.وتظهر في الفيديو زوجة أشرف حكيم، هبة عبوك، خلال مقابلة صحفية وهي تتحدّث بالإسبانية.وجاء في الترجمة المرفقة بالفيديو "أتمنى ألا تسألوني عنه مرّة أخرى، جسمي يقشعرّ عندما أسمع اسمه، لن نرجع لبعضنا، هو خائن، لا مجال للتفكير (...)".وعلّق الناشرون بالقول "زوجة أشرف حكيمي تتخلى عن زوجها في هذه الظروف العصيبة".

لكن الفيديو المتداول لا شأن له بكل ذلك.



فالترجمة المرفقة به مختلفة تماماً عمّا كانت تقوله زوجة حكيمي.



ففي هذه المقابلة سألها الصحفي عن أطفالها، لتجيبه بكونهما مخلتفان "اختلاف الليل والنهار" على حد تعبيرها.



واسترسلت قائلة "جسدياً أيضاً، واحد بملامح تدلّ على أصله والآخر أشقر (...)"ولم تأتِ على ذكر علاقتها بأشرف حكيمي خلال المقطع المتداول. (الحرة)