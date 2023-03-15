Advertisement

رياضة

"مكافحة الفساد" تتولى ملف برشلونة

Lebanon 24
15-03-2023 | 00:00
A-
A+
Doc-P-1047347-638144207361287779.jpg
Doc-P-1047347-638144207361287779.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
سيتولى المدعون العامون المعنيون بمكافحة الفساد في إسبانيا التحقيق مع إدارة نادي برشلونة حول قضية المدفوعات المالية لخوسيه ماريا نيغريرا، نائب رئيس لجنة الحكام السابق في قضية صدمت الوسط الرياضي في إسبانيا.
Advertisement

ووجهت محكمة في برشلونة يوم الجمعة الاتهام إلى برشلونة بصفته المعنوية ورئيسيه ساندرو روسيل (2010-2014) وخلفه جوسيب ماريا بارتوميو (2014-2020) بالإضافة إلى الحكم نيغيريرا بتهم الفساد وخيانة الأمانة والتزوير.

ولكن أخذت القضية منحنى آخر بعدما أعلن المدعي العام الإسباني يوم الثلاثاء تحويل القضية إلى مكافحة الفساد بسبب تفاصيلها.

وظهرت القضية للمرة الأولى قبل شهر بعدما كشفت تقارير أن برشلونة دفع أكثر من مليون يورو لشركة مملوكة لعائلة نيغريرا بين عامي 2016-2018، واعترف النادي بذلك قائلاً أن الصفقة كانت لتقديم تقارير فنية عن التحكيم، مشيراً إلى أن كافة المدفوعات كانت قانونية.

لكن الادعاء العام الإسباني يتهم برشلونة من خلال رئيسيه روسيل وبارتوميو بأنه اتفق شفهياً مع نيغريرا على تفضيل الحكام له في المباريات التي يلعبها مقابل الحصول على المال.

وتمسك رئيس برشلونة جوان لابورتا ببراءة ناديه إذ قال يوم الاثنين أن النادي العملاق يتعرض إلى هجمة شرسة لتشويه سمعته، مؤكداً أنه سيكون أمام القاضي عندما يبدأ الأخير بالنظر في القضية.

ومنذ انتشار القصة بدأت جماهير كرة القدم الإسبانية بترديد هتافات ضد برشلونة والحكام، وبعضها ألقى أوراقاً مالية مزيفة على أرض الملعب، مثلما فعلت جماهير أتلتيك بلباو في مباراة الفريقين يوم الأحد.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
17:45 | 2023-03-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:17 | 2023-03-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:16 | 2023-03-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:40 | 2023-03-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:15 | 2023-03-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
04:15 | 2023-03-16
03:00 | 2023-03-16
01:30 | 2023-03-16
00:30 | 2023-03-16
00:00 | 2023-03-16
17:00 | 2023-03-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website