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رياضة

العاهل المغربي يعلن ترشح بلاده لاستضافة مونديال 2030

Lebanon 24
14-03-2023 | 14:31
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أعلن المغرب، الثلاثاء، اعتزامه تقديم ملف مشترك لتنظيم كأس العالم لسنة 2030، بالمشاركة مع إسبانيا والبرتغال. 

واعتبر ملك المغرب، محمد السادس، أن هذا الترشيح المشترك، يعد سابقة في تاريخ كرة القدم، وسيحمل عنوانَ الربط بين أفريقيا وأوروبا، وبين شمال البحر الأبيض المتوسط وجنوبه، وبين القارة الأفريقية والعالم العربي والفضاء الأورومتوسطي، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء المغربية. 
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وأضاف أن الملف المشترك "سيجسد أسمى معاني الالتئام حول أفضل ما لدى هذا الجانب أو ذاك، وينتصب شاهداً على تضافر جهود العبقرية والإبداع وتكامل الخبرات والإمكانات". 

وجاء إعلان المغرب عن تقديم الملف المشترك أثناء تكريم الملك محمد السادس من قبل باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) اليوم الثلاثاء في رواندا.

وسبق للمغرب التقدم بملف لتنظيم كأس العالم 2010 لكنه حصد 10 أصوات فقط وخسر فرصة الاستضافة لصالح جنوب أفريقيا.
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