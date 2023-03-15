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رياضة

غوارديولا يحرم هالاند من "سوبر هاتريك".. اليكم السبب

Lebanon 24
15-03-2023 | 03:00
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قال مدرب نادي مانشستر سيتي الإنكليزي، بيب غوارديولا، إن حياة نجم النادي ايرلينج هالاند ستكون "مملة" فيما لو حقق "سوبر هاتريك" في مباراة اليوم ضد فريق لايبزيغ الألماني، التي سجل هالاند فيها خمسة من أهداف فريقه السبع خلال نحو ستين دقيقة قبل أن يقدم المدرب على استبداله.
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وبدا واضحا إن غوارديولا كان يمزح لأنه قال إنه "تعمد إخراج هالاند قبل أن يحقق سداسية شخصية له في المباراة ليبقى له هدف واحد يطارده" ويدفعه إلى مزيد من الجهد خلال المباريات والتمرين، وفقا لصحيفة دايلي ميل البريطانية.

وقال المهاجم بعد المباراة إنه كان يريد تسجيل الهدف السادس.

ويبلغ المهاجم الأسطوري 22 عاما من العمر، ووفقا لغوارديولا فإن حياته ستكون "مملة" فيما لو حقق السوبر هاتريك بهذا العمر.

وعلى الإنترنت قال بعض المعلقين إن بيب، مدرب برشلونة السابق، أراد أن يحمي رقم ميسي القياسي.
وحقق المهاجم النرويجي رقما قياسيا، وفقا للصحيفة، حيث سجل خمسة أهداف لفريقه في 35 دقيقة، ليصبح أصغر لاعب يصل إلى 30 هدفا في دوري أبطال أوروبا والأسرع في القيام بذلك وينضم فقط إلى ليونيل ميسي ولويز أدريانو في تسجيل خمسة أهداف في مباراة واحدة في دوري الأبطال.

وخرج هالاند في الدقيقة ستين من المباراة حيث استبدله غوارديولا بجوليان ألفاريز.
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