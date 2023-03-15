Advertisement

رياضة

الـ"فيفا" يعتمد زيادة عدد المشاركين في كأس العالم

Lebanon 24
15-03-2023 | 17:00
A-
A+
Doc-P-1047467-638144672304032189.jpg
Doc-P-1047467-638144672304032189.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اعتمد مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، العديد من القرارات الخاصة باللعبة، أهمها زيادة عدد المنتخبات المشاركة في نهائيات النسخة المقبلة لبطولة كأس العالم إلى 48 منتخبا.
ووافق المجلس أثناء اجتماعه الذي عقد اليوم الثلاثاء، في كيجالي عاصمة رواندا، بالإجماع على إجراء بطولة كأس العالم بداية من نسخة 2026 بنظام 12 مجموعة تضم كل منها 4 منتخبات، بدلا من المقترح السابق: 16 مجموعة في كل منها 3 منتخبات.
Advertisement

وسيتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة، وأفضل 8 فرق تحتل المركز الثالث إلى دور الـ32، مع توفير وقت راحة متوازن بين جميع المتنافسين.

ومن المقرر أن تقام 104 مباريات في كأس العالم، وذلك بداية من نسخة عام 2026، التي ستنظمها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وسيقام نهائي كأس العالم 2026 يوم 19 تموز، على أن يتم تحرير اللاعبين من التزاماتهم مع الأندية بدءا من 25 أيار في العام نفسه.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
17:45 | 2023-03-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:17 | 2023-03-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:16 | 2023-03-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:40 | 2023-03-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:15 | 2023-03-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
04:15 | 2023-03-16
03:00 | 2023-03-16
01:30 | 2023-03-16
00:30 | 2023-03-16
00:00 | 2023-03-16
15:00 | 2023-03-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website