مهمة جديدة تخطف كريستيانو رونالدو بعيداً عن الملاعب.. ما هي؟

ستكون هناك مهمة جديدة للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بموجب العقد الذي وقعه مع نادي النصر السعودي خلال الميركاتو الشتوي الماضي، خاصة بسباق "فورمولا 1".

وذكرت العديد من التقارير، أن رونالدو يحصل مع النصر على 200 مليون يورو سنويا، وهو العقد الأكبر في مسيرته الكروية مع العالمي، ليكون اللاعب الأعلى أجرا في العالم حاليا. ورغم نفي النادي السعودي أن العقد ليس كرويا فقط، أو أن يكون لرونالدو دخل بالترويج لملف استضافة السعودية لكأس العالم 2030، إلا أنه سيلعب دورا خاصا في سباق "فورمولا 1".

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وبحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية فإنه من المتوقع أن يحضر رونالدو سباق الجائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1، والمقرر إقامته في 19 من آذار الجاري.



وأكدت الصحيفة أن حضور رونالدو لهذا الحدث يأتي بموجب بعض البنود في عقده الموقع مع النصر، كما حضر نزال الحقيقة، في موسم الدرعية، بين الملاكمين العالميين الأمريكي جيك بول والبريطاني تومي فيوري. (روسيا اليوم)