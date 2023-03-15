"عقوبة غريبة" تطال مشجعاً في منزله وليس في الملعب.. اليكم السبب!

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وجاءت العقوبة ردا على إساءته عنصريا ضد مهاجم برينتفورد إيفان توني على وسائل التواصل الاجتماعي. كشف موقع joe الإنكليزي أن المشجع أنطونيو نيل البالغ 24 عاما، حكم عليه بالحرمان من الدخول إلى ملاعب البلاد لمدة 3 سنوات بالإضافة لعقوبة السجن لمدة 4 أشهر مع تأجيل تنفيذ الحكم، رغم أنه كان في منزله ولم يذهب إلى الملعب.وجاءت العقوبة ردا على إساءته عنصريا ضد مهاجم برينتفورد إيفان توني على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأرسل نيل هذه الرسائل إلى توني في عام 2022، ونشرها لاعب كرة القدم من خلال حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي للتنديد بهذه التصرفات التي يتعرض لها عدد كبير من اللاعبين، وعليهم التعامل معها على وسائل التواصل بشكل يومي.





واعترف أنطونيو بذنبه أمام قضاة محكمة نيوكاسل، وحكم عليه بالسجن لأربعة أشهر مع وقف التنفيذ في حال لم يكرر تصرفه مرة أخرى في غضون العامين المقبلين، إلى جانب أمر حظر كرة القدم لمدة ثلاث سنوات.



ويعد هذا الحظر هو الأول من نوعه الذي يصدر بموجب قانون الشرطة والجريمة والأحكام والمحاكم الإنكليزية لعام 2022.



ويمنع نيل الآن من حضور أي مباراة كرة قدم منظمة في المملكة المتحدة، والتي تشمل الدوري الإنكليزي الممتاز، والكأس، والدوري الأول، والدوري الثاني، والدوري الوطني، بالإضافة إلى مواجهات منتخبات إنكلترا المحلية.



كما أنه ممنوع من السفر إلى الخارج لمشاهدة المباريات الودية الدولية ومباريات التأهيل والبطولات لمنتخب "الأسود الثلاثة". (روسيا اليوم)