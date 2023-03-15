هالاند يحطم أرقام "البرغوث" الخيالية في دوري أبطال أوروبا!

حطم النرويجي إرلينغ هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، أرقام الأسطورة ليونيل ميسي بدوري أبطال أوروبا.



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وأحرز ميسي خمسة أهداف مع برشلونة، بقيادة غوارديولا، في آذار 2012، بدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، في منافسه الألماني باير ليفركوزن، بالكامب نو. وسجل هالاند في مباراة فريقه أمام لايبزيغ الألماني، خمسة أهداف، ليكون ثاني لاعب بعد ميسي، يضيف خماسية مع فريقه، بدور إقصائي في دوري أبطال أوروبا.وأحرز ميسي خمسة أهداف مع برشلونة، بقيادة غوارديولا، في آذار 2012، بدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، في منافسه الألماني باير ليفركوزن، بالكامب نو.



وبتسجيله هاتريك في شوط المباراة الأول، أصبح هالاند ثاني لاعب بعد ميسي مرة أخرى، الذي فعلها أمام آرسنال، موسم 2009-2010، في الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا، بكامب نو.



الجدير بالذكر أن هالاند هو هداف مانشستر سيتي هذا الموسم، برصيد 39، في 35 مباراة، في جميع المسابقات. (جول)