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رياضة

لم تكن من ليونيل ميسي.. اليكم من قدم الهدية "الذهبية" إلى لاعبي الأرجنتين!

Lebanon 24
15-03-2023 | 09:00
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أكدت بعض التقاريرأن الأرجنتيني ليونيل ميسي قدم هدية ثمينة إلى جميع أعضاء منتخب الأرجنتين من لاعبين وجهاز فني وموظفين بعد الفوز بلقب كأس العالم 2022. وكانت الهدية عبارة عن 35 جهاز "iPhone" مطلية بالذهب، تصل قيمتها الإجمالية إلى 200 مليون دولار أميركي.
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لكن ما هي حقيقة أن ليونيل ميسي هو من قدم تلك الهدية الثمينة إلى طاقم منتخب الأرجنتين؟ 
صحيح أن أعضاء منتخب الأرجنتين حصلوا على تلك الهدية السخية للغاية، لكنها لم تكن من ليونيل ميسي كما أُشيع سابقًا، حيث كشف المذيع البريطاني كيران ماجواير، أن من قام بإهداء منتخب الأرجنتين هذه الهدية السخية هو رجل أعمال أرجنتيني.
وقال ماجواير مازحًا: "هذه الهدية لن تكون مفيدة على الإطلاق، خاصة في إجراء المكالمات الهاتفية".
وأضاف: "كانت هناك صورة للهواتف على مواقع التواصل الاجتماعي، وارتبط اسم ليونيل ميسي بها، الناس نسبوا له الفضل تلقائيًا، لقد قاموا بالحساب فقط".


وأردف: "لقد كان رجل أعمال أرجنتيني ممتن للغاية لكل الطاقم على إنجاز كأس العالم، وقدم التمويل بالفعل".

ولم يكشف ماجواير عن هوية رجل الأعمال الأرجنتيني بالتحديد، لكن يبدو أنه معجب كبير بالفعل بما قدمه الفريق في كأس العالم. (جول)
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