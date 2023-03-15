بعد القبض عليهم.. شاهدوا أول صورة لمسروقات فيلا محمد صلاح في مصر مع مرتكبي الواقعة

أعلنت وزارة الداخلية المصرية اليوم الأربعاء، إلقاء القبض على مرتكبي واقعة سرقة فيلا النجم المصري محمد صلاح؛ محترف ليفربول الإنكليزي، بعد 48 ساعة فقط من الإبلاغ عن الواقعة.

وقالت وزارة الداخلية المصرية في بيان إنه "في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بتاريخ (12) مارس الجاري من مدير أعمال أحد لاعبي كرة القدم باكتشافه سرقة بعض محتويات الفيلا الخاصة باللاعب المذكور الكائنة بإحدى التجمعات السكنية بالقاهرة الجديدة".

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وتابع البيان: "بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال تتبع خطوط السير تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مرتكبى الواقعة وتبين أنهم شخصين أحدهما سبق له العمل كفرد أمن بالمجمع السكنى المشار إليه - مقيمين بمحافظة الإسماعيلية، وأن الواقعة إرتُكبت بتاريخ (2) مارس الجاري".

وأشارت وزارة الداخلية المصرية إلى أنه عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وأقر أحدهما بأنه نظرا لسابقة عمله كفرد أمن بذات التجمع السكني وعلمه بخلو الفيلا من قاطنيها خطط لإرتكاب الواقعة بالإشتراك مع المتهم الثاني حيث قاما بتسلق السور الخلفى للفيلا المشار إليها والدلوف للداخل وإرتكاب الواقعة"، كاشفة أنه "تم ضبط كافة المسروقات (عدد من الأحذية الرياضية – ميدالية فضية – قطعة من الكريستال – عدد من أجهزة الريسيفر)". (روسيا اليوم)