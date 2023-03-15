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رياضة

"منزله يتم تجهيزه".. هل من "عودة مفاجئة" لميسي لصفوف برشلونة؟

Lebanon 24
15-03-2023 | 12:40
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كشفت تقارير مفاجئة عن احتمال عودة أسطورة كرة القدم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، الفائز بكأس العالم في نسخته الأخيرة في قطر، إلى ناديه التاريخي، الذي قضى فيه معظم حياته، برشلونة الإسباني. 

ووفقا للصحفي، جيرارد روميرو، فإن القسم القانوني في النادي الكاتالوني، وخورخي ميسي والد النجم الأرجنتيني ووكيله، يعملان على العودة المحتملة لنادي برشلونة. 
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وأضاف روميرو، المقرب من نادي برشلونة، وكان المصدر الأول في أخبار سوق الانتقالات الصيف الماضي، أن منزل ميسي في ضاحية الشاطئ الغربي لكاستيلديفيلس تم تجهيزه للعيش فيه مرة أخرى، بحسب ما نقلت مجلة "فوربس".

وأشارت تقارير صحفية أخرى أن برشلونة هي الوجهة التالية الأكثر تفضيلا لعائلة ميسي. 

لكن عودة ميسي (35 عاما) لناديه السابق، تصطدم بالأزمة المالية التي يعاني منها برشلونة، في ظل منافسة قوية للحصول على خدمات اللاعب الفائز بجائزة الكرة الذهبية سبع مرات.

وتقول "فوربس"، إنه في حين طلب رئيس رابطة الدوري الإسباني، خافيير تيباس، من نادي برشلونة خفض سقف رواتبه بمقدار 200 مليون يورو، حتى يتمكن من إبرام صفقات جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، فمن المرجح أن يضطر برشلونة إلى بيع عدد من اللاعبين، سواء عاد ميسي أو لم يعد". (الحرة) 
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