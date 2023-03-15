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رياضة

"فيديوهات" تنذر بليلة كارثية.. جماهير فرانكفورت ترعب إيطاليا

Lebanon 24
15-03-2023 | 14:00
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انتشرت حالة من الذعر بين سكان مدينة نابولي الإيطالية، الأربعاء، سببها آلاف من جماهير نادي أينتراخت فرانكفورت الألماني التي حضرت لمؤازرة فريقها في مباراة مرتقبة بدوري أبطال أوروبا، ووضعت شرطة المدينة في حالة تأهب قصوى.

وانتشرت مقاطع فيديو "مرعبة" للآلاف من جماهير فرانكفورت تتجول بشكل منظم ومخيف في شوارع نابولي، بينما سارت الشرطة الإيطالية على مقربة منهم، علما أن جمهور الضيوف محروم من دخول ملعب المباراة المقررة مساء الأربعاء، بفرمان من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا).
 
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وكان اليويفا حظر مشجعي فرانكفورت من دخول ملعب مباراة نابولي، الأربعاء، حفاظا على سلامة الحضور، في قرار أثار سخط الجماهير الألمانية المسافرة.

وبدأت مشاهد العنف تتزايد، الأربعاء، وعبرت وسائل إعلام إيطالية عن مخاوفها من "ليلة كارثية" بكل المقاييس، مع اقتراب موعد المباراة التي تنطلق الساعة 9 مساء بتوقيت إيطاليا. (سكاي نيوز عربية) 
 
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